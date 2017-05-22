Amanos Dağları’nda Çatışma: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
Osmaniye’de Amanos Dağları’nda PKK’lı militanlarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
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Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada, Amanos Dağları’nın Aysekisi mevkisinde bulunan taş ocağına PKK’lı militanlarca düzenlenen sabotaj sonrasında görevlendirildiği belirtilen operasyon timleriyle militanlar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuş, burada hayatını kaybetti.
Bölgede PKK’lılara yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.
Etiketler : osmaniye, amanos dağları, pkk
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