Altan Tan İfadesi Alınmak Üzere Gözaltına Alındı
HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, hakkında çıkarılan "zorla getirme" kararı gereği ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Tan, adresine ifade vermesi için gönderilen tebligata rağmen gelmemesi üzerine, çıkarılan "zorla getirme" kararı uyarınca güvenlik güçlerince adliyeye getirildi.
Etiketler: HDP operasyonu, Altan Tan
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altan Tan İfadesi Alınmak Üzere Gözaltına AlındıHDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, hakkında çıkarılan "zorla getirme" kararı gereği ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'ı Kabul EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'ı kabulü sonrası, "Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Bu konuları aramızda görüştük" dedi.
HDP'li Beştaş Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk EdildiTerör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beştaş, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
HDP'li Hüda Kaya Gözaltına AlındıHDP İstanbul Milletvekili Kaya, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Yunanistan'dan İade Edilmeyen Darbeci Askerlere İlişkin AçıklamaYunanistan'da Başbakanlık, 8 darbeci askerin iade edilmemesi yönünde yargı kararına ilişkin, "Yunanistan'da ilgili kararların tek sorumlusu, bağımsız Yunan adaletidir." ifadesini kullandı.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- "Bazı Afrika Ülkeleri Halen de Koloni Vergisi Ödüyor"
- İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
- Ömer Muhtar'ın Kıyamına Destekten, Esed'le İşbirliğine: SKP
- İntikam Değil, Adâlet İstediğimizi Israrla Haykırmalıyız!
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
- HDP'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı
- “2016’nın Unutulan Savaşı: Ukrayna”
- Trump, Ortaduğu’dan Gelecek Hristiyan Mültecilere Öncelik Verecek
- Darbe Girişimine İlişkin Davaların Bilançosu
- Donald Trump, ABD Ordusunu Büyütüyor
- “İslâm Dünyası, Kudüs Ortak Paydasında Bile Birleşemeyecekse…”
- Almanya: Mülteciler İçin 21,7 Milyar Avro Harcadık
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
- "Bazı Afrika Ülkeleri Halen de Koloni Vergisi Ödüyor"
- İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
- “İslâm Dünyası, Kudüs Ortak Paydasında Bile Birleşemeyecekse…”
- Ömer Muhtar'ın Kıyamına Destekten, Esed'le İşbirliğine: SKP
- “Devletin Kandırılma Hakkı Var da Vatandaşın Yok mu?”
- Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler
- “Cennetteki Annem Artık Üzülmeyecek”
- 25 Yıldır Cezaevinde Olan Atavi Osman Erdemir’den Annesine Mektup
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"
- Mısır Cuntası 15 Kişiye Müebbet Hapis Cezası Verdi!
- İsmail Heniyye, 5 Ay Aradan Sonra Gazze’ye Döndü
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim