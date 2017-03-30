Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
HAKSÖZ-HABER
Kenan Alpay’ın açıklaması şöyle:
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel, TRT’nin personel alımına ilişkin kimi iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve bir soru önergesi verdi. Sözcü ve Birgün başta olmak üzere kimi ulusalcı-Kemalist yayın organları da güya belgeli olan bu iddiaları olduğu gibi kamuoyuna taşıdılar. Başta soru önergesinin muhatabı olarak seçilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş olmak üzere ismi geçen bakanlar Mehmet Müezzinoğlu ve Berat Albayrak da iddialar hakkında gerekli görürlerse muhakkak birer açıklama yapacaklardır.
Sayın Atilla Sertel’in ‘belgeli’ diye pazarlayıp piyasaya sürdüğü iddialarda benim adım şöyle geçiyor: “1 Aralık 2016 tarihinde TRT Ana Yerleşkesinde yapılan muhabir 2 uygulamalı mülakatında Yeni Akit Gazetesi Yazarı Kenan Alpay'ın da mülakatlarda bulunduğu ve hatta komisyon başkanı sıfatıyla mülakatları yönettiği iddia ediliyor. Kenan Alpay’ın TRT ile hiç bir organik bağı bulunmamasına rağmen komisyonda hangi sıfatla yer almıştır? TRT Genel Müdürlüğü bu mülakatları kamera kaydına aldıysa – ki almalıdır- görüntülerin hepsi yayınlamalıdır.”
Öncelikle hiçbir surette TRT veya başka bir kurumun personel alımına ilişkin yapılan mülakatlarında komisyon üyesi veya başkanı sıfatıyla hiçbir zaman yer almadım. TRT ile hiçbir organik-inorganik bağım olmadığı gibi ne böyle mülakat komisyonuna katılmak gibi bir davet aldım ne de böyle bir komisyona katılmak için en ufak bir teşebbüste bulundum. Sertel’in 1 Aralık 2016 tarihinde TRT Ana Yerleşkesinde olduğuma dair iddiası tamamıyla asılsız ve mesnetsizdir, daha açıkçası yalan ve iftiradır. Hiçbir komisyonda bulunmadığım gibi asla o tarihlerde de TRT yerleşkesinde değildim. Eğer mezkûr tezvirat ileri düzeydeki psikolojik bir bozukluktan kaynaklanmıyorsa psikolojik harp tekniklerinden biri olan kara propaganda mekanizmasının çirkin bir parçasıdır.
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi sıfatlarını taşıyan sayın Atilla Sertel hangi bilgiye, belgeye, şahide dayanarak hakkımda böyle bir iddiada bulunmaktadır? İsmimi merkezinde yer aldığı bu yalan ve iftira kampanyasının bir parçası kılarak sayın Sertel ne elde etmek istemektedir? Atilla Sertel’in ve bu iddialara yer veren gazetelerin böylesi bir iddiada bulunurken tarafıma ulaşıp teyid alma girişiminde dahi bulunmaması kirli bir maksada, kötü bir niyete ve karanlık bir yönteme işaret etmekten başka neyle izah edilebilir?
Şimdi sayın Atilla Sertel’den beklenen beyan ettiği bu yalan ve iftiralar dolayısıyla kamuoyu önünde şahsımdan açıkça özür dilemesidir. Sözlerini geri alıp özür dilemezse de benim kaybedecek bir şeyim olmaz ama sayın Sertel üzerinde kara bir leke taşımaya mahkum olacaktır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmekle, şeffaflığı temin etmekle mükellef kılınan KİT Komisyonu üyesinin manipülasyona girişmesi, karanlık ve kaotik bir iklim oluşturma yönünde roller oynaması kabul edilemez olduğu gibi ahlaken çok ayıp, hukuken de ağır bir suç teşkil etmektedir.
Kenan Alpay
Yeni Akit Gazetesi Yazarı
Haksöz-Haber GYY
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Sözcü ve Birgün başta olmak üzere kimi ulusalcı-Kemalist yayın organlarında yer verilen söz konusu haber:
CHP’li Sertel, TRT’de torpil iddialarını meclise taşıdı
27 Mart 2017
TRT personel alımına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıyan ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, yeni bir iddiayı daha belgeleriyle birlikte gündeme getirdi. Uğur Temir isimli bir şahsın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a gönderdiği maille kuzeninin TRT'de işe başlaması konusunda yardım istediğini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şu bilgileri verdi:
BAKANDAN YARDIM TALEBİ: “Uğur Temir isimli kişi Ekim 2015 tarihinde, Üstad diye hitap ettiği Bakan Berat Albayrak'a gönderdiği mailde TRT sınav başvuruları için kuzeninin özgeçmişini gönderdiğini belirtiyor ve ilgilenmesini rica ediyor. Aynı gün saat 19:50’de Temir’in e-postasına cevap veren Berat Albayrak, ‘Tamam hocam, Haber ederim ben.' diyerek bu kişi ile tanıştığını ve iş yaptığını kabul ediyor. Temir, 3 Kasım’da attığı mailinde ise TRT’ye yerleştirmeye çalıştığı kuzenin açık adres ve başvuru numarasını yine Albayrak’a gönderiyor.
TRT'nin 1.5 yıl süren yazılı ve mülakat sınavlarının ardından yüzlerce kişi açıkta kalırken, sınav birincileri dahi kuruma yerleşememişken Bakan Berat Albayrak referansı ile sınava başvuran Yasin Güven Öztürk isimli kişi Yapım Yayın Elemanı olarak TRT'de çalışmaya hak kazanıyor. TRT'de işlerin ve alımların liyakatla değil de torpille yürüdüğünün göstergelerinden biridir bu. Bu sınav iptal edilmeli, hakları gasp edilen yüzlerce gencin mağduriyetleri giderilmelidir.”
AKP'Lİ VEKİLE TEŞEKKÜR ZİYARETİ: TRT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Yapım Yayın Elemanı sınavını kazanan Caner Öğüt isimli kişinin de AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e teşekkür ziyaretine geldiğini ve Mustafa Yel'in bunu Facebook sayfasında paylaştığını hatırlatan Atila Sertel, “Emek vererek, gece gündüz demeden sınava hazırlanarak 1.5 yıl boyunca umut besleyen gençlerimizin çok büyük bir kısmı iktidar yanlısı olmadıkları için TRT'ye alınmadı. Ancak iktidardan bakanlarla, milletvekilleriyle görüşenler, AKP üyesi olanlar, referansı güçlü olanlar bugün TRT'de gibi bir algı oluştu. Kuruma yerleşmeye hak kazananlar belki hak ederek girdi ancak ortaya çıkan fotoğraflar ve belgeler nedeniyle şaibe oluşmuştur. TRT sınavının mülakat kayıtları tüm şeffaflığıyla yayınlanmalı ve kamu vicdanı rahatlatılmalıdır” diye konuştu.
MÜLAKATLARI AKİT YAZARI MI YÖNETTİ?
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile boy boy fotoğrafları olan, sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında AKP üyesi veya sempatizanı olduğu anlaşılan Züleyha Koç isimli kişinin de TRT'de Stajyer Muhabir olarak işe yerleştirildiğini dile getirdi.
Bir diğer iddianın ise TRT ile resmi bağı bulunmayan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Kenan Alpay'ın da mülakatlara girdiği yönünde olduğunu vurgulayan Sertel, “1 Aralık 2016 tarihinde TRT Ana Yerleşkesinde yapılan muhabir 2 uygulamalı mülakatında Yeni Akit Gazetesi Yazarı Kenan Alpay'ın da mülakatlarda bulunduğu ve hatta komisyon başkanı sıfatıyla mülakatları yönettiği iddia ediliyor. Kenan Alpay’ın TRT ile hiç bir organik bağı bulunmamasına rağmen komisyonda hangi sıfatla yer almıştır? TRT Genel Müdürlüğü bu mülakatları kamera kaydına aldıysa – ki almalıdır- görüntülerin hepsi yayınlamalıdır” dedi.
İsimleri geçen bakan ve milletvekilleri başta olmak üzere TRT Genel Müdürlüğü'nden bu iddialara yönelik cevap beklediğini ifade eden Atila Sertel, aksi takdirde sınavı kazananların yanında diğer sorumluların, bakanların, milletvekillerinin töhmet altında kalacağını ve başta mağdurlar olmak üzere toplum vicdanında aklanamayacaklarını söyledi.
http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/chpli-sertel-trtde-torpil-iddialarini-meclise-tasidi-1758902/
http://www.birgun.net/haber-detay/trt-de-torpil-iddiasi-berat-albayrak-araci-oldu-152826.html
http://haber.sol.org.tr/medya/trtdeki-torpil-iddialari-belgeleriyle-birlikte-soruldu-berat-albayrak-referans-oldu-bitti
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