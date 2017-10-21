Almanya’nın Münih Kentinde Bıçaklı Saldırı!

Almanya’nın Münih kentindeki polisin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 40 yaşlarındaki bir kişinin Rosenheimer Meydanı’nda bıçaklı saldırı düzenleyerek birçok kişiyi yaraladığı ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, saldırının ardından kaçan bıçaklı kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, aramaya helikopterlerin de destek verdiği bildirildi.

Siyah bisikletli, yeşil ceket ve gri eşofman giyen bıçaklı kişinin kaçması nedeniyle çevre sakinlerine evlerinden çıkmamaları konusunda polis tarafından uyarıda bulunuldu.

Saldırının nedeninin henüz bilinmediğine dikkat çekilen açıklamada, yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulandı.