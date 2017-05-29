Almanya’nın Irkçı Partisi Başörtüsü Yasağı İstedi!
Irkçı ve İslamofobik söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel, başörtüsünün Almanya’da yasaklanması gerektiğini savundu.
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“Başörtüsü Almanya’ya ait değildir.” diyen Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel, burka ve peçenin de “her yerde” yasaklanması gerektiğini savundu.
Tagesspiegel am Sonntag gazetesine mülakat veren Wiedel, “Başörtüleri kamusal alanda ve sokakta yasaklanmalı. Bu, yasalarla sabit hâle getirilmeli.” dedi.
Almanya için Alternatif (AfD) partisi ırkçı ve İslamofobik söylemleriyle biliniyor.
Kaynak: Yeni Şafak
Etiketler : alice weidel, almanya, başörtüsü yasağı
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