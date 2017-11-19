Almanya’dan Türkiye’ye Deniz Yücel Eleştirisi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’deki tutukluluğunun devam etmesini sert bir dille eleştirdi.

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre, Welt am Sonntag’a konuşan Steinmeier, “Deniz Yücel’in neredeyse 300 gündür ortada bir iddianame olmaksızın cezaevinde olması bir skandaldır.” dedi.

Steinmeier, aynı zamanda “medyada adına rastlanılmayan” diğer birçok gazetecinin Türkiye’de tutuklu olmasının da aynı şekilde “skandal” olduğunu belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı, bu gazetecilerin serbest bırakılması için sarf edilen çabalara devam edilmesine ilişkin çağrıda bulundu.

Türkiye’de Almanyalı insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in kısa süre önce serbest bırakılmasına atıfta bulunan Steinmeier, “Almanya-Türkiye ilişkilerinde haftalardır, aylardır süren gerginliğin ardından bu gelişmenin, diğer tutuklulara da yardım etme noktasında ilişkilerde bir çizgi değişimini beraberinde getirmesini umuyorum.” dedi.

Şubat Ayından Beri Tutuklu

Deniz Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-postalarına ilişkin haberlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 14 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık iki hafta sonra da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.