Almanya'dan Tehdit: Türkiye'de İdam Referanduma Giderse Almanya'da Oy Kullanmayı Yasaklarız

Türkiye'de idam cezasının yeniden getirilmesi için bir referandum yapılması durumunda federal hükümetin böyle bir referandum için Almanya'daki Türkiyeli seçmenlerin oy kullanmasına izin vermeyebileceği açıklandı. Saarbrücker Zeitung'un konuya ilişkin yer verdiği haberde Federal Meclis'in Bilimsel Hizmetler Dairesi'nin raporu kaynak gösterildi. Federal Meclis Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Gunther Krichbaum'un başvurusu üzerine hukukçular tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre; Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesine yönelik bir referandum yapılması halinde Alman hükümeti sadece ekstra kurulacak seçim lokallerinde değil aynı zamanda konsolosluk ve büyükelçiliklerde de oy kullanma işlemlerini yasaklayabilir.

Raporda federal hükümetin "anayasa ve uluslararası hukukun sarsılmaz ilkeleri" söz konusu olduğunda Türkiye hükümetinin oylama talebine "ret" kararı verme yükümlülüğü bulunduğu bildirildi.

'YASAĞA UYULMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ'

Söz konusu bilirkişi raporunu talep eden Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Gunther Krichbaum Saarbrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada "Tabii ki böyle bir yasaklamada polis zoruyla diplomatik temsilciliklere girilmez. Ancak yasağa uyulması için elimizden geleni yapmamız gerekir" diye konuştu.

Bununla birlikte Krichbaum, idam cezasının geri getirilmesi için Türkiye'de referanduma gidilmesi durumunda Avrupa'nın ortak bir tepki vermesi gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu referandum için oy verme işlemlerinin tüm AB üyesi ülkelerde yasaklanması gerektiğini vurgulayan Krichbaum, bunu "Bu insanlık dışı ceza biçimi AB’deki temel haklar ile çelişmektedir" diyerek gerekçelendirdi.

Alman yasalarına göre, bir başka ülkenin oy verme işlemlerinin Almanya’da da yapılabilmesi için söz konusu ülke tarafından seçimlerden önce başvuruda bulunulması gerekiyor. Yapılan başvuruya Alman hükümeti izin verip vermemekle yetkili. Federal hükümet, Almanya'daki Türkiyeli seçmenlerin 2014 yılında cumhurbaşkanlığı seçiminde, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile son olarak anayasa referandumunda oy kullanabilmelerine izin vermişti. Oy verme işlemleri hem kurulan seçim lokallerinde hem de diplomatik temsilciliklerde yapılabilmişti.

Daha önce sık sık parlamentodan çıkacak bir idam kararını onaylayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa referandumu gecesi yaptığı konuşmada "Bir halk oylaması da idam için yaparız" diye konuşmuştu.