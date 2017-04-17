Almanya'dan Referandum Değerlendirmesi

Almanya Başbakanı Merkel, "Oylamanın az bir farkla sonuçlanması, Türk toplumunun derin şekilde bölündüğünü göstermektedir. Bu da Türk devlet yönetimine ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sorumluluk getirmektedir" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk vatandaşlarının kendi anayasalarını belirleme konusundaki kararına saygı duyduklarını bildirdiler.

Merkel ve Gabriel, bugün yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Federal hükümet, Türk vatandaşlarının kendi anayasa düzenine ilişkin karar verme hakkına saygı duyuyor." ifadesini kullandı.

"Oylamanın az bir farkla sonuçlanması, Türk toplumunun derin şekilde bölündüğünü göstermektedir. Bu da Türk devlet yönetimine ve kişisel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sorumluluk getirmektedir. Federal hükümet, zorlu bir referandum mücadelesinin ardından şimdi Türk hükümetinden, ülkedeki tüm siyasi ve toplumsal güçlerle saygı dolu bir diyalog içine girmesini beklemektedir." ifadelerine yer verilen ortak açıklamada, Türkiye'de referandum süreci boyunca görev yapan AGİT gözlemci heyetine de teşekkür edildi.

AGİT gözlemci misyonunun Başkanı Michael Link'in geçen hafta, Türkiye'deki referandumun adil şartlar altında yapılacağı konusundaki şüphelerini dile getirdiği hatırlatılan ortak açıklamada, bu nedenle AGİT'in açıklayacağı raporun da Alman hükümeti için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonunun da anayasa reformu ve içeriği hakkında şüphelerini dile getirdiği belirtilen ortak açıklamada, "Türk hükümeti, Avrupa Konseyi ve AGİT üyesi ayrıca AB adayı olarak da bu endişeleri dikkate almalı. Bu konuda, hem ikili düzeyde hem de Avrupa kuruluşları ve Türkiye arasında bir an önce siyasi görüşmelere başlanılmalıdır." denildi.