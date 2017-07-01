Almanya’dan Geri Adım

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ile SPD lideri Martin Schulz’un peş peşe yaptığı düşmanca açıklamalar Ankara’nın sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gurbetçilerle buluşmasına izin verilmeyeceğine yönelik açıklamalar, Türkiye tarafından sert bir dille kınandı. Ankara’nın gösterdiği tepkinin ardından dün Seibert, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı G20 Zirvesi’nin önemli bir konuğu olarak ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Seibert, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim için önemli bir misafir ve G20 Zirvesi’ne katılmasından memnuniyet duyarız” açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise Türkiye'nin PKK konusundaki eleştirilerinde haklı olduğunu söyledi. Gabriel, “PKK bu ülkede yasaklı bir örgüt. Türk siyasetçilerin sahne almasını yasaklarken, aynı zamanda Öcalan resimlerinin gösterilmesini de ben kabul edilemez buluyorum” dedi. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimine de değinen Gabriel, "Darbeyi reddettiğimizi ve Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu daha fazla vurgulayabilirdik. Hemen oraya gidebilirdik. Bence bir yanlış yaptığımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Yeni Şafak