Almanya'dan CHP'nin 'Hayır' Propagandasına Vize

Almanya, gurbetçilerle bir araya gelmek isteyen Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekçi'ye engel olurken, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantı yapmasına izin verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin gurbetçilerle bir araya gelerek referanduma ilişkin toplantı yapmasına engel olan Almanya, CHP'ye onay verdi.

BAKANLARA İZİN YOK

Türk Bakanların faaliyetlerine engel olan Alman hükümet CHP eski Genel Başkanı ve partinin Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı 'Hayır' kampanyasına izin verdi. CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya'nın daveti üzerine Almanya'ya gidecek olan Baykal, Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantıda konuşacağı belirtildi. Alman hükümeti Filderstadt'ta 5 Mart Pazar günü Baykal'ın yapılacağı toplanın yapılması için bir engel görmedi.

Kaynak: Yeni Şafak