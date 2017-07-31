Almanya'dan ABD’ye 'Yaptırım' Tepkisi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Brigitte Zypres, Funke Medya Grubu’ndaki gazetelere yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini onaylamasını değerlendirdi.

Söz konusu yasa paketine tepki gösteren Zypries, "Biz bunu uluslararası hukuka aykırı ve basit olarak değerlendiriyoruz. Amerikalılar başka ülkelerle ticaret yaptığı için Alman şirketlerini cezalandıramaz." ifadelerini kullandı.

Zypries, Avrupa Komisyonunun karşı önlemler alması gerektiğine işaret ederek, "Elbette ticaret savaşı istemiyoruz. Fakat Avrupa Komisyonunun şimdi karşı önlemleri incelemesi önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de ABD yaptırımlarının Avrupalı şirketlere karşı ülke dışında herhangi bir şekilde kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Yaptırım politikaları, ulusal ihracat çıkarlarını ve yerel enerji sektörünü teşvik etmek için elverişli ve uygun bir araç değildir." ifadelerini kullanmıştı.