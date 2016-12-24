Almanya'daki Yasadışı Tunuslu Göçmenler Sınırdışı Edilecek

»Ana Sayfa»Dünya
24.12.2016 18:48
Almanya'daki Yasadışı Tunuslu Göçmenler Sınırdışı Edilecek
Merkel, Berlin saldırısının ardından yasadışı bir şekilde Almanya'da kalan bütün Tunusluların sınırdışı edileceğini açıkladı.

Berlin'de şehrin en işlek Noel pazarlarından birinde düzenlenen ve ülkeyi sarsan saldırının ardından, Almanya 'radikal tedbirler' almaya hazırlanıyor.

Saldırının Tunuslu failinin İtalya'da öldürülmesinin ardından bir durum değerlendirmesi yapan Almanya lideri Angela Merkel, güvenlik tedbirlerinin hızlı bir şekilde arttırılacağını söyledi.

Berlin'de düzenlenen saldırının soru işaretlerini arttırdığını söyleyen Merkel, birçok Tunus vatandaşının Almanya'dan sınırdışı edileceğini söyledi.

Merkel, "Almanya'da kalma hakkı olmayan Tunusluların tamamını hızlı bir şekilde sınırdışı edeceğiz. Tunus Başbakanı ile yaptığım görüşmede, geri göndereceğimiz insan sayısının artacağını ve sınırdışı süreçlerinin hızlanması gerektiğini ilettim." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki saldırının faili Anis Amri'nin, geçtiğimiz yıl Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu ve başvurusu kabul edilmediği halde yasadışı bir şekilde Almanya'da kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Habertürk

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