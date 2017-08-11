Almanya’da Yargılanan İnsan Kaçakçılarına Hapis Cezası

Almanya’da bir mahkeme, 2015 yılında Midilli Adası’nın açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 13 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçılarına hapis cezası verdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye’den Yunanistan’a geçisi ayarlayan Suriyeliyi 4 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, botu kullanan Suriyeliyi de 2,5 yıl hapse mahkûm etti.

Kaçakçılık için mali aracılık yapan üçüncü kişinin hapis cezası ise askıya alındı.

Suriyelilerin hepsi Suriye’nin Halep kentinden Almanya’ya gitmişlerdi.

Türkiye’den Yunanistan’a göçmen taşıyan şişme bot, gece yarısı Midilli Adası’nın açıklarında bir yük gemisiyle çarpıştıktan sonra batmıştı.

Tarunstein kasabasındaki savcılar, yargılanan Suriyelileri, “ölümle sonuçlanan profesyonel insan kaçakçılığı” ile suçlamıştı.