Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli

Almanya’nın Dortmund kentinde “Suriye’ye Özgürlük” sloganıyla Suriye ve Halep’e destek eylemi düzenlendi.

Almanya’nın Dortmund kentinde yer alan Katharinen Caddesi’nde düzenlenen eylemde, Suriye’de masum halkı katleden Beşşar Esed güçleri ile ona destek veren Rusya ve İran eleştirilirken, Batılı ülkelerin bu katliama sessiz kaldıkları ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, ellerinde özgür Suriye bayraklarıyla eyleme katılan protestocular, Almanca olarak Beşşar Esed, Rusya ve İran aleyhine sloganlar attı.

Eylemde okunan basın bildirisinde, “Esed rejiminin 2011 yılında halkın masum protestolarını şiddet yoluyla bastırmasıyla başlayan olaylar, günümüzde çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu yüz binlerce insanın öldüğü, milyonlarca kişinin ülkeyi terk ettiği, yıkılmış şehirlerin oluştuğu bir insanlık dramına dönüştü.” değerlendirmesine yer verildi.

Suriye halkının açlık ve sefalet içinde, ilaç ve barınacak yerleri olmadan yaşamaya çalıştıkları ifade edilen bildiride, “Esed rejimi yönetimi terk etmeli ve Suriye’nin özgürleşmesine katkı sunulmalı.” talepleri dile getirildi.

Soğuk havaya rağmen yaklaşık iki saat süren eylem olaysız sona erdi.