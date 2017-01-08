Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli
Almanya’nın Dortmund kentinde yer alan Katharinen Caddesi’nde düzenlenen eylemde, Suriye’de masum halkı katleden Beşşar Esed güçleri ile ona destek veren Rusya ve İran eleştirilirken, Batılı ülkelerin bu katliama sessiz kaldıkları ifade edildi.
AA’da yer alan habere göre, ellerinde özgür Suriye bayraklarıyla eyleme katılan protestocular, Almanca olarak Beşşar Esed, Rusya ve İran aleyhine sloganlar attı.
Eylemde okunan basın bildirisinde, “Esed rejiminin 2011 yılında halkın masum protestolarını şiddet yoluyla bastırmasıyla başlayan olaylar, günümüzde çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu yüz binlerce insanın öldüğü, milyonlarca kişinin ülkeyi terk ettiği, yıkılmış şehirlerin oluştuğu bir insanlık dramına dönüştü.” değerlendirmesine yer verildi.
Suriye halkının açlık ve sefalet içinde, ilaç ve barınacak yerleri olmadan yaşamaya çalıştıkları ifade edilen bildiride, “Esed rejimi yönetimi terk etmeli ve Suriye’nin özgürleşmesine katkı sunulmalı.” talepleri dile getirildi.
Soğuk havaya rağmen yaklaşık iki saat süren eylem olaysız sona erdi.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi
- Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Ziyaretinden Öne Çıkan Hususlar
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- Irak'ta Pazar Yerine Bombalı Saldırı
- THY'nin İç Hat Seferlerinin Tamamı İptal
- Paris'te Sığınmacılara Polis Şiddeti
- Laiklik Sopasını Kim Neden Kullanıyor?
- Almanya’da Suriye Protestosu: Esed, Yönetimi Terk Etmeli
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “Açık ve Dolaylı Şirkten Korunmanın Önemi”
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!
- Sol Haber'in THY Eleştirisi Mizah Konusu Oldu
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- ABD, FETÖ Dosyalarını Hala Mahkemeye İletmemiş
- “Saf Suresi Işığında İslami Mücadelede Farklılaşmaya Karşı Safları Sıkı Tutmak!”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim