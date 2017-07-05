Almanya’da Stajyer Hukukçuya Başörtüsü Yasağı!

Staj gördüğü mahkemede başörtüsü takmak isteyen bir kadının Almanya Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı acil başvuru mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Karar’da yer alan habere göre, mahkeme, red kararında “Mahkemelerde devletin tarafsızlığı ve mesafeli duruşu ilkesi ana davada karar verilene kadar daha ağır basıyor.” ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, ana davada karar verene kadar stajyer hukukçu başörtülü olarak mahkeme salonuna giremeyecek.

Davacı kadın ocak ayından beri Hessen eyaletinde bir mahkemede staj yapıyor.

Hessen Adalet Bakanlığı, kadının eğitim aldığı süre boyunca davalara başörtülü olarak girmesini yasaklamıştı. Frankfurt İdare Mahkemesi, davacı kadını haklı bulmuş ancak Hessen İdare Mahkemesi stajyer kadını haklı bulmamıştı.

Bunun üzerine Fas asıllı stajyer avukat Anayasa Mahkemesi’ne acil olarak başvurmuştu. Almanya Anayasa Mahkemesi, kararında dini özgürlüğün zamana ve mekâna bağlı olarak sadece sınırlı şekilde kısıtlandığını, eğitimin genelinde bir kısıtlama olmadığını savundu.