Almanya'da Sığınmacı Evlerine 921 Saldırı
Almanya'da sığınmacıların kaldığı evlere 2016'da çoğu aşırı sağcılar tarafından yapıldığı değerlendirilen 921 saldırı düzenlendi.
Welt gazetesinin Almanya Federal Suç Dairesi'nin (BKA) verilerinden hazırladığı habere göre, 27 Aralık tarihi itibariyle devlet tarafından sığınmacılara tahsis edilen evlere 921 saldırı yapıldı.
Söz konusu saldırılardan 857'sinin aşırı sağcılar tarafından yapıldığı ifade edilirken, ülkede aşırı sağcıların saldırılarının 2014'te başlayan sığınmacı kriziyle hızla arttığı belirtildi.
Sığınmacı evlerine gerçekleştirilen saldırıların, kundaklama, hasar verme, duvarlara hakaret içerikli mesaj yazma gibi şiddet içeren eylemlerden oluştuğu ifade edildi.
Bu arada, sığınmacılar lehine politikaları destekleyen siyasetçiler ile sığınmacılara yardım eden sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de aşırı sağcıların saldırılarına maruz kaldığı bildirildi.
Alman polisinin verilerine göre 2016'nın ilk yarısında 800'den fazla siyasetçi, yaklaşık 120 yardım kuruluşu ve gönüllüye aşırı sağcılar tarafından saldırılar gerçekleştirildi.
BKA Başkanı Holger Münch, başka insanlara yardım ederek topluma katkıda bulunanların saldırıya uğramasını kınayarak, "Bunu hoş göremeyiz." ifadesini kullandı.
Münch, sosyal medyada artan tehdit ve nefret mesajlarının sözlü saldırıdan fiziki saldırıya dönmesini engellemek için önlemler alınacağını kaydetti.
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