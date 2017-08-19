Almanya'da Müslümanlara Yönelik Saldırılarda Artış

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin açıkladığı verilere göre, yılın üçüncü çeyreğinde İslam düşmanlığı motivasyonlu 192 saldırı gerçekleşirken, 16 kişinin bu saldırılarda yaralandığını belirtti.

Altaş, "Kanun koyucunun acilen gerekli tedbirleri almak için harekete geçmesi gerekmektedir. İslam düşmanlığı ile kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir." ifadesini kullandı.

"İslam düşmanlığı ciddi boyutlara ulaşmıştır"

Altaş, Müslümanların özgür ve endişesiz bir şekilde hareket edememesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Resmi rakamlara göre, Almanya’da her gün ikiden fazla İslam düşmanlığı motivasyonlu saldırı gerçekleşmektedir. Kendi tecrübelerimiz gösteriyor ki gerçek rakam bunun çok daha fazlasıdır. İşlenen bu tür suçların çok büyük bir kısmı polise şikayet edilmemektedir. Bunun sebebi de Müslümanların bu şikayetlerinin polis tarafından yeterince ciddiye alınmayacağını düşünüyor olmalarıdır. Çoğu zaman elde yeterince ipucu olmasına rağmen bir suçun İslam düşmanlığı motivasyonuyla işlenip işlenmediği bile tespit edilememektedir. Bu noktada kanun koyucu olarak siyasilere suçların aydınlatılması hususunda bağlayıcı standartlar geliştirme sorumluluğu düşmektedir."

Altaş, İslam düşmanlığı motivasyonlu suçların ayrı kategoride kaydedilmesinin ne kadar isabetli bir adım olduğunu aktüel rakamların ortaya koyduğuna işaret ederek, "Elde edilen veriler de göstermektedir ki İslam düşmanlığı ciddi boyutlara ulaşmıştır ve hassasiyetle ele alınmak zorundadır." ifadesini kullandı.

AA