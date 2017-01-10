Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor
Alman haftalık haber dergisi Spiegel'in bir başka Alman parlemento üyesine dayandırdığı habere göre hâlihazırda Almanya sınırları içinde tehlikeli olarak görülen ve Alman İstihbaratı tarafından takip edilen 550 kişi var. Ancak geçtiğimiz Aralık ayında çaldığı ağır tonajlı bir aracı Berlin'deki Noel kutlamalarının yapıldığı alana sürerek 12 kişinin ölümüne 50 kişinin yaralanmasına neden olan Anis Amri'nin de "takip ve gözetim" altında olduğunu belirten dergi, Alman Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını yazdı.
Alman yasalarına göre elektronik kelepçe adi suçlar kapsamında hapis cezası almış ve bu cezanın en az yarısını bir infaz kurumunda geçirmiş olan kişilere iyi hâl olarak uygulanıyor. Getirilecek yeni yasa tasarısının ise Alman yetkililerine tehlikeli gördükleri her kişiye elektronik kelepçe kullanmayı zorunlu hale getirtebilecek bir şekilde düzenleneceği belirtilen haberde durumun Nazi Almanya'sının Yahudileri ayırt edebilmek için yürürlüğe soktuğu Yahudi Yıldızı/Sarı Yıldız'a evrilmesinden endişe ediliyor.
Almanya Hitler yönetimindeyken önce Yahudileri sistematik bir şekilde toplumdan dışlamış daha sonra da toplu katliamlara imza atmıştı. Yahudi'lerin toplumdan dışlanmasını öngören yasalardan birisindeyse Yahudi'lere üstünde Yahudi yazan sarı yıldızları takma zorunluluğu getirilmişti.
Kaynak: STAR
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