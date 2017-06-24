Almanya’da Müslümanlara Ev Yok

Deutsche Welle Türkçe’ye göre, Bavyera Radyosu'nun Spiegel dergisiyle ortaklaşa yaptırdığı araştırmaya göre Almanya’da ev sahipleri, kiralık konut arayan yabancılara Almanlara göre ayrımcılık yapıyor.

Bu arada, kökenlerinden dolayı ev bulmakta en fazla Türk ve Arap erkekleri zorluk çekiyor. Ayrımcılık yapanların başında Münihli ev sahipleri geliyor.

Araştırmada hayali kimlikle ve içeriği benzeşen 20 bin arama ilanı verildi. Ev arayanlar için Alman, Türk, Arap, Polonyalı ve İtalyan isimleri kullanıldı.

Başvurulardaki hemen bütün Alman isimliler kiralık evi gezmek için davet edilirken, Türk ve Arap isimleriyle verilen ilanların dörtte biri olumsuz yanıt aldı.

On büyük kenti kapsayan araştırma, yabancılara en fazla ayrımcılığın Münih ve Frankfurt'ta yapıldığını da gösterdi.