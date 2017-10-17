Almanya’da Müslümanlar İçin Tatil Günü Gelebilir

Almanya Katolikleri Merkez Komitesi (ZdK) Başkanı Thomas Sternberg,ülkede Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde takvime bir İslami tatil günü eklenebileceğini söyledi.

Sternberg, "Passauer Neuen Presse" gazetesine yaptığı açıklamada, daha önce İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin Müslümanlar için tatil günü uygulamasının başlatılması konusunda görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına destek verdi.

Dini günlerinin yer aldığı takvimin müzeye konulan veya çalışılmayan günlerin sıralandığı bir şey olmadığını ve Avrupa geleneklerinin zenginliğinin bir işareti olduğunu belirten Sternberg, "Çok dinli bir toplumda, ülkemizin Hristiyan geleneğine ihanet etmeden, dindar Müslümanların yüksek olduğu bölgelerde bir İslami tatil günü eklenebilir." ifadesini kullandı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, ZdK’nın başında bulunan birinin İslami tatil gününden yana olmasından şaşkınlık duyduğunu belirterek, "Ben Katolik’im. Almanya’daki Hristiyanların büyük çoğunluğunun düşüncesinin bu olmadığından eminim." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Maiziere, Müslümanlar için tatil günü uygulaması başaltılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) partilerinden tepki almıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz ise, bu konunun konuşulup tartışılması gerektiğini ifade etmişti.

AA