“Almanya’da Mültecilere 6 Ayda 642 Saldırı”

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevaba göre, mültecilerin, 2017’nin birinci üç ayında 318, ikinci üç ayında da 324 saldırıya maruz kaldığının kayıt edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) Alman Haber Ajansı’na (DPA) dayandırdığı haberine göre, bunların arasında hakaretlerin de bulunduğu ifade edilen cevapta, saldırılarda 123 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın cevabında, ocak-haziran döneminde, kişilere yapılan saldırıların dışında mülteci yurtlarına karşı da 153 saldırının gerçekleştiği bildirildi.

“Saldırılarda Geçen Yıla Göre Düşüş Var”

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, bir yıl önce aynı dönemde mültecilere bin 500’ün üzerinde saldırıda bulunulduğuna işaret ederek, “ırkçı saldırı” dalgasının geçen yılın aynı dönemine göre azalmasına rağmen, bu saldırıların hâlâ daha yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

Bunun bir “meydan okuma” olduğunu ifade eden Jelpke, “Mülteciler hâlâ her gün Naziler ve ırkçılar tarafından tehdit ediliyor.” değerlendirmesini yaptı.