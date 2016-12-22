Almanya’da Memurlara Burka Yasağı Geliyor!

»Ana Sayfa»Dünya
22.12.2016 17:24
Almanya’da Memurlara Burka Yasağı Geliyor!
Berlin’de gerçekleştirilen saldırının ardından güvenlik önlemleri sertleştiriliyor. Bakanlar Kurulu, videolu gözetleme sistemlerinin genişletilmesinin yanı sıra memurlara burka yasağını öngören yasa tasarılarını kabul etti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Noel panayırına pazartesi günü tırla düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı, Almanya’da güvenlik açığına yönelik tartışmaları alevlendirdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Federal Bakanlar Kurulu dünkü oturumunda, doğrudan saldırı nedeniyle olmasa da bu gibi durumların önüne geçmek için bir dizi yeni güvenlik önlemi içeren bir yasa paketini kabul etti.

Kameralı Gözetleme Sistemleri

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin sunduğu tasarı, sokak, AVM, otopark ve spor tesisi gibi yerlerde bulunan kameralı gözetleme sistemlerinin veri güvenliği kısıtlamalarını zayıflatıyor.

Hükümet Sözcüsü Staffen Seibert, kameralı gözetleme sistemlerinin, olayların aydınlatılmasını kolaylaştırdığı için suçlular üzerinde caydırıcı olabileceğini kaydetti.

Nazi döneminde Gestapo’nun ve Komünist Doğu Almanya döneminde gizli polis kurumu Stasi’nin yaptığı yaygın gözetleme faaliyetleri nedeniyle veri gizliliği Almanya için hassas bir konu olmayı sürdürüyor.

Görev Sırasında Burka Giyilemeyecek

Bakanlar Kurulu, yeni güvenlik paketi ile birlikte kısmî burka yasağını öngören bir yasayı da kabul etti. İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada yasa tasarısı, kamu personeli ve askerlere görev süresi içerisinde yüzlerini gizleme yasağı getiriyor. Böylece memur ve askerlerin burka ve peçe giymesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kurul ayrıca federal polislerin vücut kamerası giymesi gerektiğini de karara bağladı.

Burka Yasağı Genişletilebilir

Bakanlık, burka yasağı konusunda sağlık ya da görev nedeniyle bazı istisnaların da mümkün olduğuna yer verdi. Ancak bunun yanı sıra yasanın genişletilmesinin mümkün olduğu da bildirildi. Açıklamada bir şahsın kimliğinin ispatlanması gerektiği durumlarda, söz konusu yasa ile o kişiye yüzünü gösterme zorunluluğu getirilebileceği de belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aralık ayının başında yapılan parti kongresinde burkanın ülke genelinde yasaklanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Almanya’da okul ve üniversiteler gibi diğer kamusal alanlarda burka ve peçenin yasaklanıp yasaklanmamasından ise eyaletler sorumlu.

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