Almanya'da 'Jamaika Koalisyonu'nu Kurma Çalışmaları Uzuyor

Almanya’da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmelerin uzatılması kararlaştırıldı.

Federal Meclis'in (Bundestag) yanındaki "Parlamentarische Gesellschaft" binasında bir araya gelen söz konusu partilerin müzakere heyetlerinin yaklaşık 15 saat süren görüşmelerinden toplantıyı erteleme kararı çıktı.

Uzatmalara gidecek ön görüşmelere devam edildiği, hatta görüşmelerin yarın da sürmesinin beklendiği bildirildi.

Taraflar arasında dün başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar süren toplantıda “Jamaika koalisyonu" için doğrudan görüşmelere girip girilmeyeceği kararının çıkması bekleniyordu ancak yaklaşık 4 hafta süren ön görüşmelerde koalisyon için henüz bir temel oluşturulamadı.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, 4 partinin koalisyon yapabilmesinin mümkün olduğunu belirterek, bu tarihi projenin başarısızlığa uğramaması gerektiğini söyledi.

ÖZELLİKLE GÖÇ VE MALİ POLİTİKALARDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Tarafların bazı konularda ortak noktaları belirlediğine işaret eden Lindner, ancak özellikle göç ve mali politikalarda hala görüş ayrılıklarının bulunduğunu kaydetti.

FDP Genel Başkanı Wolfgang Kubicki de partiler arasında güvenin tam olarak oluşturulamadığını belirtti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer de ön görüşmelerde büyük sorunlar olduğunu kaydederek, tüm imkanları kullanarak sağlam bir hükümeti kurmanın mümkün olup olmadığına bakacaklarını dile getirdi.

Seehofer, birçok konuda partiler arasında henüz yakınlaşmanın sağlanamadığını ifade etti.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de burada sonucun alınmasının önemli olduğunu belirterek, "Uzatmalara gidiyoruz." dedi.

MERKEL SADECE "BUGÜN DEVAM EDİLECEK" DEMEKLE YETİNDİ

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ise "Bugün devam edilecek" demekle yetindi. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber de partilerde ülke için iyi çözümler bulunacağı yönünde inancın hala mevcut olduğunu söyleyerek, bugün müzakerelere devam edileceği, görüşmelerin yarına da sarkabileceğini ifade etti.

Partiler arasındaki özellikle iklimin korunması, sığınmacılar için aile birleşimi ve mali konularda görüş ayrılıklarının yaşandığı, görüşmelerin bazen tıkanma noktasına geldiği bildirildi.

Söz konusu partiler arasında koalisyon için ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı. Taraflar 12 başlık altında topladıkları maddeleri birinci ve ikinci turda müzakere etmişti. Bu hafta başında da üçüncü tura geçilmişti, Ön görüşmelerin dün gece tamamlaması bekleniyordu.

Partiler, ön görüşmelerde anlaşma sağlanması durumunda doğrudan koalisyon görüşmelerine başlayacak.

Ülkede 24 Eylül'deki genel seçimden sonra meclisteki milletvekili aritmetiğine göre CDU/CSU'nun içinde yer almadığı bir hükümetin kurulması neredeyse imkansız. Sosyal Demokrat Partinin gelecek dönem muhalefette kalacağını açıklamasıyla hükümeti kurmak için 246 milletvekili bulunan CDU/CSU, 80 sandalyeli FDP ve 67 milletvekiline sahip Yeşillerin ortaklık yapması gerekiyor.

Bu partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyor.