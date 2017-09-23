Almanya'da İsrail’i Eleştirmek de Antisemitizm Kapsamına Alındı

Alman hükümeti yeni bir antisemitizm tanımını kabul etti. Hükümetin kabul ettiği, Uluslararası Holacaust Anma Birliği (IHRA) isimli kuruluşun yaptığı tanımda, İsrail’in eleştirilmesi de antisemitizm kavramı içine sokuluyor. Antisemitizm kavramının İsrai’in eleştirilmesini bile kavrayacak şekilde resmen kabul edilmesi tartışmalara yol açtı. Alman İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere ise yaptığı açıklamada "Biz Almanlar ülkemizde antisemitizmin gelişmesine karşı özellikle dikkatliyiz" dedi.

Bakan, Yahudi nefretine karşı mücadele etmenin Alman devletinin ‚"hikmet-i hükümeti" olduğunun altını tekrar çizdi. Daha önce başta Angela Merkel olmak üzeri birçok Alman politikacı da İsrail varlığının Almanya için hikmet-i hükümet olduğunu açıklamışlardı.

Yeni Tanım Uluslararası İlişkilerde Kullanılacak

Yeni tanım uluslararası ilişkilerde ve eğitimde standart olarak kullanılacak. Tanımda şu ifadeler bulunuyor "Antisemitz Yahudilere karşı kendisini nefret olarak gösterebilen bir algıdır. Antisemitizm eylem ve söylem olarak Yahudi ve Yahudi olmayan kişi ve kurumları ya da bunların varlıklarını hedef alır. Yahudi cemaatine ait kurumlar ve dini kuruluşlar da hedefindedir."

Tanımda İsrail hakkında da "Bununla birikte İsrail devleti de Yahudi kollektif aidiyetinin bir parçası olarak benzeri saldırıların hedefi olabilir" ifadesi kullanıldı. Bu cümle İsrail devletinin eleştirilmesini de antisemitizm kavramı içinde alıyor.

Alman Hükümeti, söz konusu yeni tanımlamayla Almanya çapında Yahudi düşmanlığına karşı mücadeleyi standartlaştırmak istiyor. Yeni tanımlama polis ve hukuk personeli eğitiminde de kullanılacak. Böylece bazı suçların antisemitst olarak tanımlanmasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: Karar Gazetesi