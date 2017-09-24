Almanya'da Irkçılar İlk Kez Meclise Giriyor

Almanya'daki genel seçimlerin galibi Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı.

Nazi destekçileri parlamentoya girdi

Almanya'daki seçimlerde gündemin ana maddelerinden biri, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin alacağı oy oranıydı. Resmî olmayan sonuçlara göre, AFD oyların yüzde 13.5'ini alarak ilk kez parlamentoya girme hakkına sahip oldular.

Almanya'da tehlike çanları çalıyor

İslam karşıtı ve göçmen düşmanı ırkçı AfD partisinin yükseldiği seçim sonuçları, Almanya için yeni bir ırkçı tehlikenin kapıda olduğunu gösterdi.

AfD nasıl kuruldu?

AfD, 2013'te Euro Bölgesi'ndeki kurtarma paketlerine tepki amacıyla kuruldu. 2014'de Avrupa Parlamentosu'na iki milletvekili gönderdi. Aynı yıl Almanya'da eyalet meclislerinde de temsil edilmeye başlandı. Parti, kendilerini Avrupa'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Hareketi (Pegida) olarak tanımlayan oluşumla dayanışma içinde oldu.

Temmuz 2015'e dek partinin sözcüleri Bernd Lucke, Frauke Petry ve Konrad Adam'dı. Aylar süren parti içi iktidar mücadelesinin ardından Frauke Petry ve Jörg Meuthen eş genel başkan seçildi.

Merkel yüzde 9 oy kaybetti

2013'teki seçimlerde oyların yüzde 41.7'sini alan Merkel'in partisi, bu seçimlerde oyların yüzde 32.5'ini aldı.

Kaynak: Yeni Şafak