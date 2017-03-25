Almanya'da Halk Oylaması İçin Sandıklar Hazır
Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde 13 noktada oy kullanabilecek.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen basın toplantısında, kurulan seçim alanı basına tanıtıldı.
Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri gibi konuları içeren seçim hazırlıklarıyla ilgili basına ve siyasi parti temsilcilerine bilgi verdi.
Başkonsolos Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde yapılacak halk oylaması için Köln Başkonsolosluğunda hazırlıkları tamamladıklarını, başkonsoloslukta hafta içi 7, hafta sonları ise 8 sandıkta vatandaşların oy kullanabileceğini söyledi.
Seçim bölgelerinde 130 bin civarında seçmen olduğunu kaydeden Engin, "Diğer seçimlerden farklı olarak bildiğiniz gibi bu seçimler 2 hafta sürecek. Süre olarak ise sabah 9'dan akşam 9'a kadar sürecek, dolayısıyla uzun bir zaman diliminde seçim süreci olacak. Vatandaşlarımız açısından bunun daha rahat olacağını ve önceki yıllara oranla seçime katılımın daha yüksek olmasını ümit ediyoruz." dedi.
Köln Başkonsolosluğu olarak belediyeden seçim bölgesine 1,5 kilometre uzaklıkta bir otopark alanı kiraladıklarını söyleyen Hüseyin Emre Engin, vatandaşların sürekli sefer yapacak ücretsiz otobüslerle araçlarını park edip rahatça seçim alanına gelerek oylarını kullanabilme imkanlarının olacağını ifade etti.
Engin, bu halk oylamasında seçmenlerin sadece bağlı oldukları başkonsolosluklarda değil istedikleri yerde oy kullanabileceğini hatırlatarak, Almanya'da 9 başkonsolosluk ve 4 dış mekan olmak üzere toplam 13 bölgede oy kullanma işleminin gerçekleşeceğini de kaydetti.
AA
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