Almanya'da Genel Seçimleri Merkel’in Partisi Kazandı

Almanya’daki genel seçimin galibi Başbakan Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu. Sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 32,5 oy aldı.

Almanya’da bugün yapılan genel seçimden sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Angela Merkel’in liderliğinden Hristiyan Demokrat Parti (CDU) birinci çıktı.

Almanya’da yaklaşık 61,5 milyon seçmenin oy kullandığı genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00’de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre CDU ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) toplam yüzde 32,5 oranında oy aldı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 20'de kaldı.

Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU ile SPD 2013’de yapılan son seçimlere göre oy kaybetti.

CDU/CSU’nun oylarında yüzde 9 oranında düşüş oldu.

SPD, yüzde 5,7 oranında oy kaybederek İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en düşük oyunu aldı.

4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 5’lik baraja takılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti'nin oy oranlarını önemli ölçüde artırarak bu kez meclise girdiği görülüyor.

Sandık çıkış anketlere göre, AfD yüzde 13,5 ile üçüncü olarak ilk kez mecliste yer alacak. FDP de yüzde 10,5 ile dördüncü parti olacak ve yeniden meclise girecek.

Yeşiller yüzde 9,5 ile beşinci sırada yer alırken, Sol Parti de yüzde 9 oy oranına ulaşarak meclise girdi.

ARD’nin sandık çıkış anketlerine göre Almanya Federal Meclisi’nde milletvekili dağılımı ise şu şekilde: CDU ve CSU 216, SPD 133, AfD 89, FDP 70, Yeşiller 63, Sol Pati 60.

Almanya'da Sosyal Demokratlar muhalefette kalacak

Almanya’da sandık çıkış anketlerine göre genel seçimde büyük oy kaybı yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SDP) muhalefette kalacak.

SDP Genel Başkanı Martin Schulz, partisine muhalefette liderlik edeceğini söyledi.

Almanya'daki genel seçimlerde ilk belirlemelere göre 7 parti meclise girdi

Almanya'da bugün yapılan genel seçimdeki sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) seçimde birinci oldu.

Buna göre, Federal Meclis'e (Bundestag) CDU, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Yeşiller, Hür Demokratlar (FDP), Sol Parti (Die Linke) girmeye hak kazandı.

Ancak SPD'den yapılan açıklamada, tekrar CDU ile büyük koalisyona girilmeyeceği, muhalefette kalınacağı duyuruldu.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Opperman, CDU ile koalisyona girmeyeceklerini belirterek, "Bu seçim sonucundan sonra büyük koalisyonu devam ettirecek kimse tanımıyorum." dedi.

SPD'den Manuela Schwesig ise "Bugün itibarıyla bizim için büyük koalisyon sona ermiştir." diye konuştu.

CDU Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder, CDU ve CSU'nun oy kaybetmesine rağmen amaçlarına ulaştıklarını dile getirerek, "CDU-CSU'ya karşı başka hükümet kurulamaz. Merkel Başbakan kalacak." ifadesini kullandı.

Bundestag'a giren aşırı sağcı AfD'nin liste başı adayı Alexander Gauland da yaptığı açıklamada, "Biz Merkel'i kovalayacağız. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı geri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 75 katılımın olduğu seçimlerde, CDU 1949'dan bu yana en kötü sonucunu bu seçimlerde aldı. CDU/CSU'nun oylarında yüzde 9 oranında düşüş oldu.

SPD de yüzde 5,7 oranında oy kaybederek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en düşük oyu aldı.

Koalisyon seçenekleri

Almanya'da ortaya çıkan bu sonuçlara göre ve SPD'nin muhalefette kalacağını açıklamasının ardından CDU'nun tek koalisyon seçeneği kaldı.

İlk sonuçlara göre, Almanya Federal Meclisi'nde milletvekili dağılımı ise şu şekilde: CDU ve CSU 217, SPD 134, AfD 89, FDP 70, Yeşiller 62, Sol Parti 60.

Hükümet kurmak için 316 milletvekiline ihtiyaç duyan CDU'nun ancak Yeşiller ve FDP ile koalisyon kurma imkanı bulunuyor.

Eğer SPD kararından dönmez CDU, FDP ve Yeşiller de hükümet kuramazsa Almanya'da erken seçime gidilebilir.

FDP ve Yeşiller yetkilileri, seçimden önce yaptıkları açıklamalarda, birbirleriyle hükümet kurmayacaklarını belirtmişti.

AA