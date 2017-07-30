Almanya'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Almanya'nın Konstanz kentinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var. BBC'nin geçtiği habere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Sabah saat 04:30'da meydana gelen saldırıda saldırgan kulübü basıp 1 kişiyi öldürdü. Olaya müdahale eden polis çıkan çatışmada saldırganı öldürdü.

34 yaşlarında olduğu tahmin edilen saldırganın polisler tarafından yaralandığı, daha sonra kaldırılan hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının nedeni bilinmezken yetkililer geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Star