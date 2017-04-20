Almanya’da Bir Camiye Saldırı Düzenlendi!

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20.04.2017 16:58
Almanya’da Bir Camiye Saldırı Düzenlendi!
Almanya’nın Leipzig kentindeki Eyüp Sultan Camisi’nin dış duvarına hakaret içerikli yazılar yazıldı.

Almanya’nın Leipzig kentindeki Eyüp Sultan Camisi’ne bu sabah kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendiği bildirildi.

Cami Derneği Başkanı İsmail Özgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah namazı için saat 04.30 civarında camiye gelen imamın, caminin dış cephesine zarar verildiğini fark ettiğini söyledi.

“Duvarı siyah boyayla boyamışlar ve hakaret içeren sözler yazmışlar. Yeni yaptırdığımız levhalara da zarar verildi.” diyen Özgan, imam durumu fark ettiğinde boyanın ıslak olduğunu, bu nedenle saldırının saat 4.00 civarında düzenlendiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Özgan, polisin olay yerine geldiğini ve soruşturma başlattığını belirterek kamera görüntülerini de polise teslim ettiklerini bildirdi.

Almanya’da bu hafta başında Berlin’de bir derneğe saldırıda bulunulmuş, dün de Freiburg kentinde bir camiye gamalı haç çizilmişti.

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