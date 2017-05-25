Almanya’da Başörtüsü Yasağı!

Almanya’daki Hessen Eyaleti İdari Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, adı ve milliyeti belirtilmeyen ve Almanya’nın Frankfurt kentindeki eyalet mahkemesinde başörtüsü ile hâkimlik stajına başlamak isteyen genç bir Müslüman kadının daha önce 12 Nisan’da Frankfurt İdari Mahkemesi’nce başörtüsü taşımasına izin verildiği ancak bu kararın dün Hessen Eyaleti İdari Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, söz konusu kadının, başını açarak çalışmayı dini inancından dolayı vicdanıyla bağdaştıramadığı ve kendini dışlanmış hissettiği gerekçesi ile başörtüsü ile çalışabilmek için Frankfurt İdari Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğu, mahkemenin de başörtüsü yasağının bu kişinin temel haklarını kısıtladığı gerekçesi ile kadına hak verdiği belirtildi.

Hessen Eyaleti Adalet Bakanlığı’nın ise söz konusu karara itiraz ederek, buna gerekçe olarak mahkemelerde ve devlet kurumlarında vatandaşlara karşı tarafsızlık ilkesinin korunması gerektiğini savunduğu ifade edilen açıklamada, Hessen Eyaleti İdari Mahkemesi’nin de bu gerekçeyi haklı bulduğu ve başörtüsü yasağı konusunda yeterli yasal temelin bulunduğuna karar verdiği kaydedildi.

Hessen Eyaleti İdari Mahkemesi’nin kararına itiraz etme hakkı bulunmadığı da açıklandı.