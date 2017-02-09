Almanya'da Başörtülü Öğretmen Tazminat Davasını Kazandı

Almanya'da Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına tazminat ödenmesine hükmetti.

Almanya'da Berlin-Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi, başkent Berlin'de bir ilkokulda öğretmen olarak çalışmasına izin verilmeyen başörtülü kadına tazminat ödenmesine hükmetti.

Mahkemenin kararında, Berlin eyalet hükümetinin başörtüsü takan öğretmene ayrımcılık uyguladığını belirtti.

2 aylık maaşa eşdeğer tazminat ödenecek

Eyalet hükümetinin, öğretmenin işe başlamasının okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" oluşturacağına ilişkin kanıt getirmediği ifade edilen kararda, öğretmene iki aylık maaşa eşdeğer olan 8 bin 680 avro tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedildi.

Kararda, Berlin eyalet hükümetinin bu kararı temyize götürme imkanına sahip olduğu kaydedildi.

Berlin eyaletinde, okullarda, polis teşkilatında ve adli mercilerde dini sembol ve kıyafetler giyilmesini yasaklayan “Tarafsızlık Yasası"ndan dolayı başörtüsü takan öğretmenlerin okullarda ders vermesine izin verilmiyor.

Ancak Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş ve "soyut bir tehlikeden" dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında "yeterli somut tehlike" görülmesi durumunda başörtüsü yasağı getirilebileceğine karar vermişti.

AA