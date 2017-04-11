Almanya'da Başörtülü Genç Darp Edildi

»Ana Sayfa»Dünya
11.04.2017 01:09
Almanya'da Başörtülü Genç Darp Edildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de, 17 yaşındaki başörtülü bir kızın, kimliği belirsiz kişilerce darp edildiği bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, polis memurlarının yabancı düşmanlığı saldırısı şüphesiyle bugün bir hastaneye çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, genç kızın hastanedeki ifadesinde, Tempelhofer Damm Caddesi üzerinde başörtüsünden dolayı biri kadın 3 kişi tarafından önce sözlü saldırıya uğradığını, ardından darp edildiğini anlattığı belirtildi.

Vücudunda sıyrıklar oluşan ve kolundan yaralanan kızın hastanede ayakta tedavi edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Eyalet Kriminal Dairesine bağlı devlet güvenlik birimi tarafından yapıldığı kaydedildi.

AA

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