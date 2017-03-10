Almanya’da Baltalı Saldırı: 7 Kişi Yaralandı

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10.03.2017 07:50
Almanya’da Baltalı Saldırı: 7 Kişi Yaralandı
Almanya’da bir tren garında baltalı saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya’nın batısındaki Düsseldorf kentinin en büyük tren garında baltalı bir kişi çevredekilere saldırdı. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Düsseldorf polisi, 36 yaşındaki eski Yugoslavya kökenli şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu açıkladı.

Kaçmaya çalışırken bir köprüden aşağıya atlayan ve ağır yaralanan şüpheli hâlen hastanede tedavi görüyor.

Diğer yaralıların hayâtî tehlikeleri bulunmuyor ancak bu kişilerden birinin de ağır yaralı olduğu belirtildi.

Gar Çevresinde Operasyon

Yerel saatle akşam 21.00 sularında düzenlenen saldırının nedeni de bilinmiyor.

Saldırı sonrası gar bir süre kapatılırken, polis gar ve çevresinde operasyon başlattı.

Düsseldorf’taki ana tren garı her gün 250 bin kişiye hizmet veriyor.

Almanya bir süredir “olası terör saldırıları” ihtimali nedeniyle alarm konumunda.

Ülkede aralık ayında başkent Berlin’de bir Noel pazarında tırla düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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