Almanya'da Aşırı Sağcılar ve PKK Yanlılarının İşlediği Suçlarda Artış

Almanya İçişleri Bakanlığının "2016 Siyasi Suçlar Raporu"na göre, ülkede siyasi suçlarda önemli oranda artış tespit edildi.

Raporda, 2014'te 32 bin 700, 2015'te 38 bin 981 olan toplam siyasi suç sayısının, 2016'da 41 bin 549'a yükseldiği belirtildi.

Siyasi suçların 23 bin 555'inin aşırı sağcılar, 9 bin 389'unun sol gruplar, 3 bin 372'sinin yabancılar ve 5 bin 233'ünün "diğerleri" tarafından işlendiği kaydedildi.

PKK bağlantılı suçlar yüzde 97,6 arttı

Raporda, özellikle yabancılar tarafından işlenen suçlarda artış tespit edildiği belirtildi. Buna göre, 2015'te yabancılar 2 bin 25 suç işlerken, bu sayı 2016'da 3 bin 372 oldu.

Bu alanda PKK yandaşlarının işlediği suçlar 2015'te 808 iken, bu sayı 2016'da bin 597'ye yükseldi. Bunun, yüzde 97,6 artış anlamına geldiği kaydedildi. Bu suçların çoğunun gösteriler sırasında gerçekleştiği bildirildi.

Yabancı düşmanlığı suçlarında artış

Almanya'da 2010'da 2 bin 166 yabancı düşmanlığı içeren suç işlenirken bu sayı 4 kat artışla 2016'da 8 bin 983 ile tavan yaptı.

AA