Almanya’da 2016’da Camilere Yönelik 91 Saldırı Yapıldı!

Almanya’da camilere yönelik saldırıların arttığı ve rekor seviye ulaştığı, 2016’da camilere yönelik 91 saldırı yapıldığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Almanya hükümeti, Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar’ın soru önergesine verdiği cevapta, Almanya’da 2016’da camilere karşı 91 saldırı yapıldığını belirtti.

Camilere en fazla saldırının 21 olayla Kuzey-Vestfalya eyaletinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu eyaleti, 15 saldırıyla Aşağı Saksonya, 9’ar saldırıyla da Baden-Württemberg ve Saksonya eyaletleri izlediği, Schleswig Holstein, Hessen ve Bavyera’da 6’şar, Thüringen ve Brandenburg’da 4’er, Saarland ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 3’er, Berlin ve Rheinland Pfalz’da 2’şer ve Saksonya-Anhalt eyaletinde de 1 camiye saldırı yapıldığı kaydedildi.

Sâdece 1 Kişi Tutuklandı

Bu saldırılardan 12’sinde en az bir zanlının tespit edilerek olayın aydınlatıldığı aktarılırken Almanya genelinde camilere yönelik saldırılarda sâdece Saksonya eyaletinde 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

“Sokakta Yürüyen Müslümanlara da Saldırılar Arttı”

Almanya İslâm Konseyi Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Almanya’da müslümanlara yönelik saldırıların arttığına kendilerinin de tanıklık ettiğinin altını çizerek, sâdece camilere yönelik değil, sokakta yürüyen müslümanlara da hem fiilî hem sözlü saldırıların arttığını söyledi.