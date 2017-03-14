Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek

»Ana Sayfa»Dünya
14.03.2017 09:50
Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim sürerken, Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya destek mesajları geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Münih’te yaptığı açıklamada, Almanya için Nasyonal Sosyalizm benzetmelerinin yapılmasını reddettiğini belirterek, bunun Almanya ile dost olan Hollanda gibi ülkeler için de tümüyle geçerli olduğunu ifade etti. Bu benzetmelerin yanlış yola sevk ettiğini söyleyen Merkel, böylece çekilen acıların küçümsendiğini savundu. 

Özellikle Nasyonal Sosyalizm'den çok çeken Hollanda’ya bakıldığında bunun kabul edilebilir yanı olmadığını belirten Merkel, "Bundan dolayı Hollanda’ya tam destek veriyorum ve dayanışma içindeyim. Özellikle mevkidaşım Mark Rutte" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Türkiyeli bakanlara yönelik engelleyici tavrının ardından "Nazi kalıntıları" ifadesini kullanmıştı.

Fransa'dan da destek: Kabul edilemez

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise, İsveç Dışişleri Bakanı Margrot Wallström ile başkent Stockholm'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. 

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Türkiye ile bazı Avrupa Birliği ülkeleri arasında tırmanan gerilimin düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Diplomasiyle hareket edilerek sert polemiklerden kaçınılması gerekir" dedi.

Ayrault, Hollanda ile Türkiye arasındaki krizle ilgili olarak da, "Nazizm ve faşizm gibi sert sözler kullandığınızda hedef aldığınız ülkelerin canı yanıyor, dolayısıyla kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Reuters, AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya CSU'dan "İncirlikten Çekilelim" Teklifi13 Mart 2017 Pazartesi 14:31
  • Astana Görüşmelerine Yarın Devam Edilecek13 Mart 2017 Pazartesi 12:37
  • Hollanda, Londra'da Seçim Propagandası Yapmakta Beis Görmüyor12 Mart 2017 Pazar 22:17
  • İsveç: Türkiyeli Politikacılara Kapımız Açık12 Mart 2017 Pazar 19:32
  • Hollanda’da Yaşananlar Hakkında Avrupa Basını Ne Yazdı?12 Mart 2017 Pazar 17:18
  • Bulgaristan'da DOST Birliği Adayına Saldırı ve Gözaltı12 Mart 2017 Pazar 13:52
  • Avrupa Konseyi Başkanı Agramunt: Endişeliyiz12 Mart 2017 Pazar 12:47
  • "Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da Tanıdık"12 Mart 2017 Pazar 12:42
  • Bakan Kaya, Aracından Zorla Çıkarılıp Başka Araçla Sınırdışı Edildi12 Mart 2017 Pazar 04:12
  • Avrupa Konseyi'nden Hollanda Açıklaması12 Mart 2017 Pazar 03:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim