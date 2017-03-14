Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
Almanya Başbakanı Angela Merkel Münih’te yaptığı açıklamada, Almanya için Nasyonal Sosyalizm benzetmelerinin yapılmasını reddettiğini belirterek, bunun Almanya ile dost olan Hollanda gibi ülkeler için de tümüyle geçerli olduğunu ifade etti. Bu benzetmelerin yanlış yola sevk ettiğini söyleyen Merkel, böylece çekilen acıların küçümsendiğini savundu.
Özellikle Nasyonal Sosyalizm'den çok çeken Hollanda’ya bakıldığında bunun kabul edilebilir yanı olmadığını belirten Merkel, "Bundan dolayı Hollanda’ya tam destek veriyorum ve dayanışma içindeyim. Özellikle mevkidaşım Mark Rutte" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Türkiyeli bakanlara yönelik engelleyici tavrının ardından "Nazi kalıntıları" ifadesini kullanmıştı.
Fransa'dan da destek: Kabul edilemez
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise, İsveç Dışişleri Bakanı Margrot Wallström ile başkent Stockholm'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Türkiye ile bazı Avrupa Birliği ülkeleri arasında tırmanan gerilimin düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Diplomasiyle hareket edilerek sert polemiklerden kaçınılması gerekir" dedi.
Ayrault, Hollanda ile Türkiye arasındaki krizle ilgili olarak da, "Nazizm ve faşizm gibi sert sözler kullandığınızda hedef aldığınız ülkelerin canı yanıyor, dolayısıyla kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Reuters, AA
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