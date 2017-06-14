Almanya ve Fransa: İngiltere İsterse AB’de Kalabilir

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından konuşan Macron, İngiltere halkının aldığı AB’den ayrılma kararını da saygıyla karşıladığını açıkladı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de benzer bir açıklama yaparak İngiltere’nin Brexit (Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması) hakkındaki fikrini değiştirebileceğini dile getirdi.

Bloomberg’e konuşan Schaeuble, “Eğer kararlarını değiştirirlerse kapımız her zaman açık. Fakat bunun gerçekleşeceğini pek sanmıyorum.” dedi.

Macron da aynı ifadeleri kullanarak kapıların açık kalacağını belirtti ve “Ama net olmak lazım, müzakereler başladıktan sonra geri dönmek daha zor alacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Brexit için müzakerelerin 19 Haziran’da başlaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı May, müzakerelere daha büyük destekle girmek için yaptığı erken seçimde Avam Kamarası’nda çoğunluğu kaybetmesinin ardından bu durumun müzakereleri etkilemeyeceği konusunda ısrarlı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, seçim sonucunun ardından AB’de kalma taraftarlarının seslerinin daha fazla çıktığını söylerken Muhafazakâr Parti’nin İskoçya ekibinin bile “Bu sadece Muhafazakâr Parti’nin istediği türden bir Brexit olamaz.” dediğini aktarıyor.