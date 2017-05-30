Almanya: Trump ile Birlikte Batı Artık Daha Küçük

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, hafta sonu yaşanan G7 zirvesinin başarısız geçtiğini ve dünyadaki güçler dengesinde bir değişim yaşandığını savundu.

Gabriel, göç ve sığınmacılar konusunda uluslararası kuruluşlarının temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığında yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan yönetimini kendi ulusal çıkarlarını uluslararası düzenin önünde tutmakla eleştirdi.

"G7 SONRASI GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ"

Yeni ABD yönetimiyle bazı konularda anlaşamadıklarına işaret eden Gabriel, "Sadece başarısız kalan bir G7 zirvesi yaşamadık aynı zamanda dünyadaki güçler dengesinde bir değişim oldu." diye konuştu.

"BATI ARTIK DAHA KÜÇÜK"

Gabriel, bu nedenle Avrupa’nın artık dünyada daha önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu durumda bence Batı daha küçük, en azından daha zayıflıyor. Avrupa’nın daha küçük ve daha zayıf hale gelmemesi ve etkisini yitirmemesi için çaba harcamamız gerekir." dedi.

Gabriel, iklim, silahlanma ve Müslümanların ülkeye giriş yasağı konularındaki tutumu nedeniyle ABD yönetimini eleştirerek, "Müslümanların bir ülkeye girmelerinin yasaklanması dinler arasındaki görüş alışverişinin teşvik edilmesi için iyi bir fikir değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın ilk yurt dışı ziyaretinde Suudi-Arabistan ile yaptığı silah anlaşmasını da değinen Gabriel, "Bu konuda da ABD’nin dar bir güvenlik bakışı olduğunu görüyoruz. İstikrarın ve güvenliğin askeri harcamalarla mümkün olabileceğine inanıyor. " ifadesini kullandı.

"ABD'NİN, BEKLENTİLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYCEĞİ ANLAŞILDI"

Gabriel, bu konularda ABD yönetiminin beklentileri yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığını dile getirerek, ABD’den kaynaklanan boşluğun nasıl doldurulacağının Avrupalı ortaklarla görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

"ABD'Yİ YENİDEN BATI'NIN İLKELERİNE DAHİL ETMELİYİZ"

Gabriel, "Ben Avrupalıların daha güçlü olması ve ABD’yi günün birinde Batı'nın ilkelerine yeniden dahil edebilmek için çaba harcamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

"BOŞLUĞU BAŞKA ÜLKELER DOLDURUYOR"

Söz konusu güç boşluğunu başka ülkelerin doldurmaya çalıştığını da belirten Gabriel, “Birisinin uluslararası sözleşmelerden geri çekilmesiyle başka birilerinin buraya girdiğini görüyoruz." diye konuştu.

AA