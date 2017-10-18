Almanya Peşmergelere Askeri Eğitimi Askıya Aldı

Askeri anlamda Iraklı Kürtlerin önde gelen destekçilerinden biri olan Almanya, Eylül 2014'ten bu yana Peşmergelere 32 bin otomatik tüfek ve makineli tüfekin yanı sıra 90 milyon euro tutarında başka silah verdi.

Erbil'de konuşlu 130 Alman askeri de Peşmergelere eğitim veriyordu.

Ancak, ülke dışındaki diğer yedi askeri misyonu üç ay süreyle uzatma kararı alan Alman hükümeti "Daima Irak'ın birliğinden yana olduklarını" söyleyerek, Peşmergelere verilen askeri eğitimi askıya almaya karar verdi.

Kaynak: BBC