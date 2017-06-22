Almanya Parlamentosu İncirlik’ten Çekilmeyi Onayladı

Almanya Parlamentosu, yaptığı bir açıklamayla Almanya askerlerini İncirlik Üssü’nden Ürdün’deki bir hava üssüne yönlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye’nin Almanya milletvekillerine İncirlik Üssü’nü ziyaret etme izni vermemesi üzerine, Almanya’da Bakanlar Kurulu, 7 Haziran’da askerlerin üsten çekilmesi yönünde karar almıştı.

İncirlik’te bulunan 6 adet Tornado keşif uçağı ve bir adet tanker de Ürdün’deki üsse taşınacak.

Almanya Parlamentosu’nun aldığı bu karar daha çok sembolik bir anlam taşıyor çünkü Almanya’da ordu Parlamento’ya bağlı ve ordunun dış göreve gönderilmesi için Parlamento’nun onayı gerekiyor.

Almanya’nın İncirlik Üssü’nde konuşlu 200’den fazla askeri bulunuyor.

Bu askerler Tornado jetlerinin Suriye’de gözetim görevlerine ve “IŞİD karşıtı” koalisyonun uçaklarına yakıt dolumundan sorumlu.

1954’te açılan İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin sınırları içerisinde, şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe