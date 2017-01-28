Almanya: Mülteciler İçin 21,7 Milyar Avro Harcadık
Almanya Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı ocak ayı raporunda, ülkeye tarihi yüksek seviyedeki mülteci girişinin 2015 yılıyla sınırlı kaldığı, 201’'nın başından bu yana Almanya’ya girişlerin önemli ölçüde azaldığı belirtildi.
Ülkeye 2015 yılında 890 bin, 2016 yılında ise 280 bin mültecinin geldiği ifade edildi.
AA’da yer alan habere göre, federal bütçeden 2015 yılından bu yana mülteci krizine ilişkin ek finansal kaynaklar sağlandığı belirtilen raporda, 2016’da bu tutarın 21,7 milyar avro seviyesinde olduğu bildirildi.
Raporda, mülteciler için yapılan harcamalarda en büyük payı, 9,3 milyar avroyla eyaletlere ve belediyelere yapılan yardımların oluşturduğu, bunu, 7,1 milyar avroyla göçe neden olan sorunların ortadan kaldırılması, 2,1 milyar avroyla entegrasyon hizmetleri, 1,7 milyar avroyla iltica prosedürüne göre sosyal harcamaların izlediği belirtildi. İltica başvurusunda bulunanların kayıt işlemleri ve konaklamaları için ise 1,4 milyar avro harcandığı kaydedildi.
Almanya Maliye Bakanlığı’nın raporunda, mülteci sorununa yönelik olarak bu yıl harcanması planlanan miktarın ise 21,3 milyar avro olarak öngörüldüğü ifade edildi.
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