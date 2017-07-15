Almanya: Mısır’da İki Vatandaşımız Öldürüldü

Mısır’ın Hurgada kentinde iki farklı otelde tatil yapan yabancıları hedef alan bıçaklı saldırıda 2 kadın turist öldü, 4 turist de yaralandı.

Euro News’ta yer alan habere göre, Almanya hükümetinden yetkililer, saldırıda ölenlerin Almanya vatandaşı olduklarını teyit etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Hayatını kaybedenler bizim vatandaşlarımız ve bildiğimiz kadarıyla bu eylem turistleri hedef alan kasıtlı bir saldırı.” ifadesini kullandı.

Rafik Ruşdi isimli görgü tanığı, “Kadın turistler oteldeydi. Saldırgan gidip önce onları öldürdü sonra da bizim otele girdi. Bizim burada da turistler vardı ve onlardan beşini yaraladı.” şeklinde konuştu.

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken Mısır cuntasına bağlı İçişleri Bakanlığı, saldırıyı düzenleyen kişinin yakalandığını duyurdu.