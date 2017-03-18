Almanya Mehdi Eker'in Programın İptal Etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in bugün Almanya’nın Wolfenbüttel kentinde cami ziyareti sırasında etkinlik yapması yasaklandı, Salzgitter kentinde konuşma yapacağı bir etkinlik de iptal edildi.
Wolffenbüttel Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezine bağlı Wolfenbüttel’deki caminin alanlarında Eker ile siyasi toplantı yapılmasının yasaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, Eker’in Hannover kentindeki cami ziyaretlerinde olduğu gibi, söz konusu ibadethanenin mekanlarının da kullanım şartlarına uygun bir şekilde kullanılmayacağı endişesi taşındığından dolayı bu yasağın önceden bildirildiği belirtildi.
Yasağa, beklenen yüksek katılımın ve dini içerikli olmayan etkinliklerin cami mekanlarında düzenlenmesinin gerekçe gösterildiği açıklamada, Braunschweig ve Salzgitter kentinde planlanan etkinliklerin yasaklanmasından dolayı Eker’in Wolfenbüttel‘deki cami ziyaretinin çok sayıda kişiyi buraya çekme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
Salzgitter belediyesinden yapılan açıklamada da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker’in bu kentte planladığı seçim etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.
Salzgitter Belediye Başkanı Frank Klingbiel, salon sahibinin 18 Mart’ta düzenlenecek etkinliği iptal ettiğini belediyeye yazılı olarak bildirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Braunschweig Belediyesinden yapılan açıklamada da, Eker’in Braunschweig şehir merkezinde bir restoranda katılacağı etkinliğin işletme sahibi tarafından iptal edildiği belirtildi.
EKER'İN DÜN DE HANNOVER'DE KATILACAĞI ETKİNLİK İPTAL EDİLMİŞTİ
Eker’in dün Hannover’de katılacağı etkinlik, belediyenin daha önce verdiği izni geri çekmesiyle yapılamamıştı.
Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius da, Eker’in bu eyalette düzenleyeceği siyasi faaliyetlere yasak getirildiğini ifade etmişti.
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