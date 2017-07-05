“Almanya Konuşmama İzin Vermeyerek İntihar Ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da düzenlenecek olan G20 zirvesi için yola çıkmadan önce Almanya merkezli Die Zeit gazetesine röportaj verdi.

Almanya’da miting yapma talebine izin verilmemesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ne Olmuştu?

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 7-8 Temmuz’da Hamburg’da yapılacak G20 zirvesi için ülkelerine gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da kamuya açık alanlarda miting yapmak için başvuruda bulunduğunu ancak bunu uygun bulmadıklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ise bu olumsuz cevaba tepki göstererek Avrupa’yı çifte standart uygulamakla suçlamıştı.

“FETÖ Destekçileri İade Edilmeli”

Verdiği röportajda ayrıca Almanya ile Türkiye’nin birbirine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ise bir sorunu olmadığını söyledi.

Öte yandan, “FETÖ destekçilerinin” iade edilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ destekçilerini iade etmediği sürece Almanya’yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceğiz.” ifadelerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’den Almanya’ya Pankart Notası

En son Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya’daki Federal Başbakanlık binasının önünde açılan bir pankart yüzünden Almanya’ya nota verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in resimlerinin bulunduğu, “Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür.” yazılı bir pankart açılmıştı.

“Siyasi Güzellik Merkezi” adlı kuruluşun yaptığı eylemle ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, Almanya Dışişleri Bakanlığı’na acil notuyla bir yazı gönderdi.

Kaynak: BBC Türkçe