Almanya Kendi Ayağına Sıkıyor

Hakan Albayrak

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin referandum kampanyası münasebetiyle Almanya’da Türk vatandaşlarına hitaben birer konuşma yapmak isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşmaları engellendi.

Engellemeleri resmiyette mahalli idareler gerçekleştirdi, fakat bütün mesuliyeti onlara yükleyip geçmek olmaz.

Federal Almanya’nın Türkiye konusundaki genel hal ve gidişi ile alâkalı bir gelişmeyle karşı karşıya olduğumuz muhakkak.

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Avrupa Birliği’ndeki derin çatlaklar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa’yla zıtlaşma temayülü, Almanya’yı, orta ve uzun vadedeki belirsizliklere karşı alacağı tedbirleri belirlerken, ister istemez içli dışlı olduğu Türkiye gibi mühim bir ülkeyle iyi münasebetlerini korumayı ve alabildiğine geliştirmeyi de stratejik bir hedef olarak önüne koymaya sevk etmeliydi.

Alman devlet aklından bu beklenirdi.

Ne var ki bunun tam tersini yapıyor Almanya.

PKK ve FETÖ’yü kolluyor, Türkiye’ye onlarla beraber cephe aldığı intibaını uyandırıyor.

Türkiye’yle kopuş sinyalleri veriyor adeta.

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Almanya, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de terör bağlantısı şüphesiyle tutuklanmasını makul karşılamak mecburiyetinde değil.

Türkiye de, Almanya’daki Milli Görüş Teşkilatları’nın gizli servis takibine uğramasını yahut Diyanet imamlarının casus muamelesi görmesini anlayışla karşılamak mecburiyetinde değil.

Ama birbirine köklü bağlarla bağlı olan, karşılıklı bağımlılık diyebileceğimiz bir ilişki içinde bulunan Türkiye ve Almanya, bu gibi meseleler karşısında aklıselimi korumaya mecbur.

Türkiye’nin iki bakanının ‘demokrasi şampiyonu’ Almanya’da konuşturulmaması ne demek?

Alman tarafında kriz yönetimi diye bir şeyin kalmadığı, krizin kontrolden çıkarıldığı anlamına geliyorsa ne anlama geliyor bu?

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Daha evvel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki bir mitingde uydu vasıtasıyla konuşması da engellenmişti.

Türkiye ile münasebetleri zehirlemekle kalmayan, Almanya’yı kendi içinde de krize sürükleme istidadı gösteren bir tavır bu; Almanya’daki Türk vatandaşlarının ve Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının ekseriyetini Almanya’ya karşı kışkırtan bir tavır.

Erdoğan’ı ve AK Partili siyasetçileri sık sık “Türkiye’deki kutuplaşmayı Almanya’ya taşımamaları” konusunda uyaran Alman makamları konuya bir de bu zaviyeden baksalar iyi ederler.

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