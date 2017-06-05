Almanya İncirlik'ten Çekilme Kararı Aldı

Almanya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Bu hafta ya da gelecek hafta İncirlik'ten çekiliyoruz" dedi.

Reuters haber ajansı bugün Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 'İncirlik'ten çekilyoruz' açıklamasını paylaştı. Konuyla ilgili Almanya'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bugün Gabriel ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün" demişti.