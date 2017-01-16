Almanya İle İtalya Arasında 'Fiat' Gerginliği

»Ana Sayfa»Ekonomi
16.01.2017 21:13
Almanya İle İtalya Arasında 'Fiat' Gerginliği
ABD Çevre Koruma Ajansının İtalya-Amerika ortaklı otomobil üreticisi Fiat Chrysler şirketine emisyon hilesi soruşturması başlatması, İtalya ile Almanya arasında gerginliğe neden oldu.

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun, çevre düzenlemelerine uymayan Fiat araçlarının satıştan çekilmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

"Fiat araçları geri çağrılmalı"

Alman uzmanların görüşüne göre, İtalyan yetkililerin, Fiat'ın emisyon ölçümlerinde hileli cihaz kullandığını birkaç aydır bildiğini öne süren Dobribdt, "Fiat şu ana kadar olayın açıklığa kavuşmasına katılmayı reddetti ve komisyon Fiat araçları için bir geri çağırma yapılmasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.

İtalya'dan "piyasadan çekin" talebine tepki

Bakan Dobrindt’in, emisyon düzenlemelerini ihlal eden Fiat modellerinin piyasadan çekilmesini istemesi İtalya’nın tepkisini çekti.

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Graziano Delrio, İtalyan-Amerikan ortaklığındaki FCA’nın dizel araçlarında emisyon standartlarını ihlal eden gizli yazılım kullandığı iddiasına karşı çıkarak, araçlarda yasa dışı aygıtların olmadığını dile getirdi.

"Kimseden ders alacak değiliz"

Çevre Bakanı Gian Luca Galletti de Twitter’dan yaptığı açıklamada, İtalya’nın otomobillerdeki emisyona ilişkin kimseden ders alacak bir durumda olmadığını kaydetti. 

"Berlin Volkwagen krizine baksın"

Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ise dün katıldığı bir programda, "Berlin, Volkswagen krizinize baksın." ifadesini kullandı.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Manipülasyon İddiasıyla 60 Döviz Bürosu Mercek Altında14 Ocak 2017 Cumartesi 10:57
  • Bank of China Türkiye’de Banka Açıyor14 Ocak 2017 Cumartesi 10:51
  • Ekonomi Bakanı'ndan Doların Yükselişine Dair Açıklama13 Ocak 2017 Cuma 15:15
  • Benzin ve Motorine Dolar Zammı13 Ocak 2017 Cuma 14:57
  • Üç Ayda Yüzde 25 Artan Dolar Neden Yükseliyor?12 Ocak 2017 Perşembe 15:55
  • Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor12 Ocak 2017 Perşembe 14:07
  • Memur ve Sözleşmelilerin Yemek Ücretleri Belirlendi12 Ocak 2017 Perşembe 11:19
  • İETT Durakları İhaleye Çıkarılacak11 Ocak 2017 Çarşamba 21:30
  • Volkswagen, ABD İle 4,3 Milyar Dolara Anlaştı11 Ocak 2017 Çarşamba 02:52
  • TC Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale10 Ocak 2017 Salı 20:55
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim