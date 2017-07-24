Almanya Faturayı Gurbetçilere Kesiyor

Erol Metin / Karar Gazetesi

Türkiye ve Almanya arasındaki diplomatik gerginliklerden gurbetçiler de etkileniyor. KARAR’a konuşan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi, son dönemde Almanya’da kendilerine yönelik tehdit ve tacizlerin arttığını söyledi. Alman istihbarat polisinin belli aralıklarla evine kadar gelerek komşularına burada oturup oturmadığını sorduğunu ve kendisi hakkında birtakım bilgiler toplandığını anlatan Bilgi “Benim bilgilerim sizde mevcut. Evime niye geliyorsunuz? Beni komşularımın yanında niye bu duruma düşürüyorsunuz? Daha dün yine bir komşum yanıma geldi. ‘Bülent bey, polis bana sizi sordu’ dedi. İnsanlar ‘Bülent Bilgi kötü bir şey mi yaptı’ diye düşünür. Polis istihbaratının bu yaptığı rahatsız etme, insanların gözünde sizi küçük düşürme, haysiyetinizin ayaklar altına alınmasıdır” dedi.

Almanya’daki Türklerin tehdit olarak görülmesine bir anlam veremediğini belirten Bilgi, Almanya’da doğup büyüdüğü, bu ülkede iki üniversite bitirdiğini belirterek “5 sene öncesine kadar Almanya gibi demokratik, Almanya gibi özgür bir ülke, Avrupa gibi bir ortam yoktur diye düşünüyordum ama öyle bir duruma getirdiler ki bu sisteme inanan insanları bile bu sistemden soğutmaya başladılar” ifadelerini kullandı. Berlin’in kendilerini Almanya ve Türkiye arasında tercih yapmaya zorladığını ifade eden Bilgi “Bize bağlılık göster diyor. Niye seçim yapmak zorunda bırakıyorsun beni? Siz bizi öyle bir duruma sokuyorsunuz ki, boşanan bir çiftin çocuğu gibi bize muamele ediyorsunuz. Babanı mı seviyorsun, anneni mi seviyorsun? Ben buranın kötülüğünü niye isteyeyim?” ifadelerini kullandı. Bilgi, Türkler olarak Almanya’ya sadık olduğunu dile getirdi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Eğer Musevilik Almanya’nın bir parçası ama Müslümanlık Almanya’nın bir parçası değil derseniz beni kabul etmemiş oluyorsunuz? Beni kabullenmediğin zaman benden nasıl sadakat beklersin ki zaten sadakat gösteriyoruz. O sadakati de şahıslara değil ülkeye gösteriyoruz.”

BOMBA KONTROLÜNDEN SONRA ÇOCUĞUMU ARACA ALIYORUM

Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini dile getiren Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Sekreteri Bülent Bilgi “Çocuğumu arabaya bindirmeden önce evde tutuyorum. Arabayı çalıştırıp evladımı öyle alıyorum arabaya. Aşırı sağcılardan tehdit alıyoruz. 3-4 taraftan saldırıya uğruyoruz. Sözlü, sosyal medya, mail ve telefon yoluyla gelen tehditlerin haddi hesabı yok. Berlin’de bir taksici, Cem Özdemir’i aracına almak istemedi diye 3-4 gün manşetlerden inmedi. Sadece taksiye kabul edilmemiş diye. Biz daha zor durumlardan geçiyoruz, hiç sözü bile edilmiyor maalesef” ifadelerini kullandı.