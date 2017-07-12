Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Merkel’e G20 Suçlaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e sert eleştiriler yöneltti.

Hamburg’ta düzenlenen G20 Zirvesi’yle ilgili Funke’ye verdiği röportajda Gabriel, Merkel’in Zirve’de gerçekleşen şiddet olaylarından sorumlu olduğunu savundu.

Merkel’in şimdiye dek görülmemiş bir sahtekârlık seviyesi gösterdiğini iddia eden Gabriel, seçimlere iki ay kala Merkel’in Zirve’yi kendi tanıtımı için kullandığını ileri sürdü.

Gabriel, Zirve’yi “toptan bir iflas” olarak da tanımladı.

Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz’a yöneltilen istifa çağrılarını değerlendiren Gabriel, Scholz’un istifasını isteyenlerin Merkel’den de istifa talep etmeleri gerektiğini öne sürdü.