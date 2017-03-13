Almanya CSU'dan "İncirlikten Çekilelim" Teklifi

»Ana Sayfa»Dünya
13.03.2017 14:31
Almanya CSU'dan "İncirlikten Çekilelim" Teklifi
Berlin'deki koalisyon hükümetinin ortaklarından CSU, İncirlik'teki Alman askerlerinin geri çekilmesini istedi.

Ankara ile Berlin arasındaki gerginlik sürerken, Almanya'da İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerinin geri çekilmesi yönündeki talepler dile getiriliyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Federal Meclis dış ve güvenlik politikaları sözcüsü Florian Hahn, "Almanya'ya karşı kızışan bu atmosferde Türk hükümetinin İncirlik'teki askerlerimizin güvenliğini yeteri kadar sağlayabileceği ve sağlamak istediği giderek belirsizleşiyor" dedi.

Federal Hükümet'teki koalisyon ortaklarından CSU'lu politikacı, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Federal Hükümet'in İncirlik Üssü'nün altyapısına yönelik yatırımları durdurması ve "ikinci adımda da Tornado keşif uçaklarının başka bir yere taşınmasına geçmesi gerektiğini" söyledi.

"Alman askerlerinin Erdoğan'ın güç oyununda rehin konumuna düşmesine izin verilemeyeceğini" belirten Hahn, "Bu tür bir bağımlılık ilişkisi çılgınca, özellikle de Amman gibi alternatif üslerin mümkün olduğu göz önünde bulundurulduğunda" şeklinde konuştu.

Alman askerlerinin ve IŞİD ile mücadele eden koalisyon güçlerine veri toplayan Tornado keşif uçaklarının Ürdün'ün başkenti Amman'a kaydırılması konusu, birkaç ay önce NATO partneri Türkiye'nin Federal Meclis üyelerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemesi üzerine gündeme gelmişti.

Ankara daha sonra milletvekillerinin ziyaretine yeşil ışık yakmıştı.

 

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